Эрдоган обвинил правительство Сирии в нападении на гумконвой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сирийское руководство в нападении на гуманитарный конвой и срыве перемирия. Такое заявление турецкий лидер сделал во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Эрдоган добавил, что Анкара выступает за территориальную целостность Сирии и не претендует на чужую землю.

Президент Турции также обратился к международному сообществу с призывом поддержать предложение Анкары о создании зоны безопасности на севере Сирии.

Напомним, гуманитарный конвой ООН был атакован вечером 19 сентября. Жертвами нападения стали десятки человек, 18 грузовиков колонны были повреждены.

Позже госсекретарь США Джон Керри обвинил правительственные войска САР в этой атаке, назвав произошедшее бомбардировкой «без разбора». Также в Вашингтоне считают, что ответственность за нападение лежит на России, которая якобы должна была сдерживать армию Башара Асада от подобных действий.