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Мэй: Великобритания останется одним из ключевых членов НАТО

Британский премьер-министр заявила, что страна останется верна всем своим международным обязательствам и продолжит выделять 2% своего ВВП на НАТО

По словам британского премьер-министра Терезы Мэй, Великобритания останется верна всем своим международным обязательствам и продолжит выделять 2% своего ВВП на НАТО. Такое заявление Мэй сделала, выступая на Генассамблее ООН во вторник. 

«Великобритания останется заслуживающим доверия, сильным и надежным партнером, мы будем выполнять все свои международные обязательства», — приводит «РИА Новости» слова премьер-министра Великобритании.

Тереза Мэй подчеркнула, что Великобритания останется одним из ключевых членов НАТО.

«Мы продолжим выполнять наше обязательство и выделять 2% нашего ВВП на оборонные нужды», — добавила она.

Напомним, 23 июня в Соединенном Королевстве прошел референдум по членству в ЕС, за выход страны из Евросоюза (Brexit) проголосовали 51,9% жителей Великобритании. 

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Мэй: Великобритания останется одним из ключевых членов НАТО

Британский премьер-министр заявила, что страна останется верна всем своим международным обязательствам и продолжит выделять 2% своего ВВП на НАТО

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