Пан Ги Мун вызвал Барака Обаму на поединок в гольф

Генеральный секретарь ООН попросил президента США не предлагать игру в баскетбол
Генсек ООН Пан Ги Мун предложил президенту США Бараку Обаме сыграть в гольф после того, как они оба покинут занимаемые должности в январе следующего года. При этом Пан Ги Мун попросил Обаму не вызывать его на поединок по баскетболу.
Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что уйдет со своего поста перед Новым годом, а американский лидер – спустя 20 дней.
«Господин президент, нам нужно подумать, что мы будем делать после ухода. Я вызываю вас на поединок в гольф, но пожалуйста, не предлагайте мне играть с вами в баскетбол», - приводи ТАСС слова Пан Ги Муна, которые он сказал во время обеда для мировых лидеров в Нью-Йорке.
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