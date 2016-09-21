У Вини-Пуха появился новый друг - пингвин

Winnie-the-Pooh makes friends with a penguin to mark anniversary https://t.co/7FZavtlQ0a — The Guardian (@guardian) 19 сентября 2016 г.

У медвежонка Винни-Пуха появился новый друг – пингвин. Героя придумал писатель Брайан Сибли. На это его вдохновил мало кому известный фотоснимок автора оригинальных сказок Алана Александра Милна с сыном Кристофером Робином. На фотографии сын писателя Кристофер Робин Милн играет с игрушечными медведем и пингвином.

«Мысль о встрече Пуха с пингвином казалась не более необычной, чем его встреча с кенгуру и тигром в лесу Суссекса», – пояснил Сибли.

Как пишет газета The Guardian, нового персонажа создали в честь 90-летия Винни-Пуха.

Брайан Сибли является одним из четырех авторов, написавших сказки для официального сиквела «Лучший медведь во всем мире», который выйдет 6 октября в издательстве Egmont. Помимо Сибли в проекте участвовали Пол Брайт, Кейт Сондерс и Джин Уиллис.

История, которую написал Брайан Сибли, называется «Зима: когда пингвин появляется в лесу».

