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У Вини-Пуха появился новый друг - пингвин

Героя придумал писатель Брайан Сибли

У медвежонка Винни-Пуха появился новый друг – пингвин. Героя придумал писатель Брайан Сибли. На это его вдохновил мало кому известный фотоснимок автора оригинальных сказок Алана Александра Милна с сыном Кристофером Робином. На фотографии сын писателя Кристофер Робин Милн играет с игрушечными медведем и пингвином.

«Мысль о встрече Пуха с пингвином казалась не более необычной, чем его встреча с кенгуру и тигром в лесу Суссекса», – пояснил Сибли.

Как пишет газета The Guardian, нового персонажа создали в честь 90-летия Винни-Пуха.

Брайан Сибли  является одним из четырех авторов, написавших сказки для официального сиквела «Лучший медведь во всем мире», который выйдет 6 октября в издательстве Egmont. Помимо Сибли в проекте участвовали Пол Брайт, Кейт Сондерс и Джин Уиллис.

История, которую написал Брайан Сибли, называется «Зима: когда пингвин появляется в лесу».

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

У Вини-Пуха появился новый друг - пингвин

Героя придумал писатель Брайан Сибли

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