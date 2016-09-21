Минфин не включит в бюджет план поддержки отраслей экономики

Трехлетний бюджет будет сверстан без плана поддержки отраслей экономики, сообщили «Известиям» два федеральных чиновника. Впрочем, по словам одного из них, в правительстве не исключают, что план поддержки отраслей на следующий год все же может появиться ближе к концу года или в начале следующего. Но финансироваться он будет за счет ФНБ (Фонд национального благосостояния)и президентского резерва, который может быть сформирован в том числе за счет моратория на передачу пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондам (НПФ). Решение о нем, по словам вице-премьера Ольги Голодец, уже принято.

По словам одного из источников «Известий», Минпромторг, отвечающий за развитие промышленности, предложил не только продлить план поддержки отраслей экономики, но и расширить его на новые программы. Минпромторг выступил с инициативой в рамках бюджетного процесса хотя бы частично объединить два документа —сам бюджет и меры по поддержке экономики.Однако это предложение столкнулось с жесткой позицией Минфина. В этом ведомстве не только не хотят продлевать план за счет средств федерального бюджета, но и сомневаются в его эффективности, утверждает источник.

План поддержки отраслей был принят в марте этого года в составе комплексной программы правительства, направленной на обеспечение стабильного социально-экономического развития. Поддержка отраслей предусматривала выделение 409 млрд рублей из федерального бюджета и еще 187 млрд рублей из других источников, в том числе ФНБ. Среди пунктов плана были в том числе поддержка производства отечественного программного обеспечения, создание агентства по технологическому развитию, субсидирование предприятий промышленности, финансирование самолета «Сухой Суперджет» и Центра имени Хруничева.

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Минфин отказался включить в бюджет план поддержки отраслей