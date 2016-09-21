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Новые дальнобойные ракеты укомплектуют огнеметную систему ТОС

Новейшее изделие способно выжечь вражеские укрепления, живую силу и бронетехнику на площади в несколько тысяч квадратных метров

Минобороны и холдинг «Сплав» заканчивают испытания уникальной дальнобойной ракеты для одной из самых грозных боевых машин в арсенале российской армии —тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Новейшее изделие, будучи запущенное ТОС, способно выжечь вражеские укрепления, живую силу и бронетехнику на площади в несколько тысяч квадратных метров на дальности до 10 км от позиции пусковой установки. 

Принцип действия термобарических боеприпасов, которые иногда называются снарядами объемного взрыва, заключается в быстром распылении облака горючего аэрозоля и последующей его детонации. Во время взрыва создается сильнейшая ударная волна, эффективно уничтожающая живую силу, технику и укрепления противника. Также после детонации возникает разрежение воздуха, что приводит к смертельным баротравмам.

Осенью 2015 года тяжелые огнеметные системы были замечены в Сирии. В частности, «Солнцепеки» отметились во время освобождения Пальмиры от запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, когда применялись для нанесения точечных ударов по выявленным позициям боевиков. При этом из-за своей разрушительной мощности ТОС-1А приходилось применять исключительно вне исторической части города и за жилой зоной во избежание жертв среди гражданского населения. 

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»: 

Огнеметная система получила новейшие дальнобойные ракеты

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Новые дальнобойные ракеты укомплектуют огнеметную систему ТОС

Новейшее изделие способно выжечь вражеские укрепления, живую силу и бронетехнику на площади в несколько тысяч квадратных метров

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