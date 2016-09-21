Футбольный клуб из Донбасса примет участие в российском турнире

21 сентября в городе Новошахтинске стартует «Открытый кубок Федерации футбола Ростовской области». Принять участие в традиционном футбольном турнире впервые приглашена команда из Донецкой Народной Республики «Оплот Донбасса» (Донецк), а всего за победу будут бороться восемь клубов. Об этом «Известиям» рассказал председатель комитета по связям с общественностью и СМИ Футбольного союза ДНР Руслан Чередников.

—У меня на руках —официальный документ, в котором говорится, что Ростовской региональной общественной организацией «Федерация футбола» команда «Оплот Донбасса» (Донецк) приглашена участвовать в традиционном футбольном турнире «Открытый кубок Федерации футбола Ростовской области». Впервые в истории ДНР наша команда официально примет участие в таком крупном турнире на территории Российской Федерации. Первая игра состоится в городе Новошахтинске, где одноименный клуб примет у себя «Оплот Донбасса». Наша команда будет играть под флагом ДНР.

На стадии 1/4 финала кубка клуб «Оплот Донбасса» ждет двухматчевое противостояние с командой «Новошахтинск». Первая игра состоится уже 21 сентября на территории детско-юношеской спортивной школы №4 (ДЮСШ-4) города Новошахтинска —домашней арене одноименного клуба. Ответная игра, согласно регламенту турнира, должна была пройти на территории соперника,то есть в Донецке. Однако из-за отказа российских команд ехать в ДНР организаторы соревнования сделали исключение —ответный матч пройдет через неделю в том же Новошахтинске. Команда, которая по итогам двух встреч одержит победу,выйдет в следующий этап турнира и продолжит борьбу за главный трофей.

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