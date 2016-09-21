Владимир Машков сыграет главную роль в сериале «Золотая лихорадка»

Новый исторический сериал с Владимиром Машковым в главной роли обещает стать одним из главных событий будущего телесезона. Масштабный проект режиссера Карена Оганесяна рассказывает о событиях, происходивших в 1883 году в Сибири. Корреспондент «Известий» узнала подробности у генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна.

— Сюжет «Золотой лихорадки» основан на реальных событиях?

— Да. Это история про человека, который в свое время создал в Сибири небольшое государство— Желтугинскую республику, ее еще называли Амурской Калифорнией. Звали его Иван Фассе. Уж не знаю, бандит он был или авантюрист, но ему подчинялись настоящие головорезы. Его в сериале и сыграет Владимир Машков.

— Когда планируете начать съемки?

— Уже этой зимой. Планируем 12 серий. Снимать будет кинокомпания «Космос» Александра Акопова, которая делала «Екатерину» с Мариной Александровой в главной роли. Карен Оганесян уже работал с Владимиром Машковым на картине «Домовой». А недавно у Карена закончились съемки в Калининграде, где он снимал «Налет» с Володей же в главной роли.

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