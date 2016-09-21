В США афроамериканцы протестуют после убийства, совершенного полицией

Во вторник в американском городе Шарлотт, расположенном в штате Северная Каролина, сотрудник полиции, находясь при исполнении своих обязанностей, убил темнокожего мужчину. Это вызвало акцию протеста с участием около 100 афроамериканцев, проживающих в городе.

По данным агентства AP, полицейский патруль вечером проводил рейд в многоквартирном доме с целью найти и арестовать подозреваемого в совершении преступления. Внимание полицейского привлек мужчина, который вышел из своей машины с огнестрельным оружием в руках и быстро сел обратно в автомобиль. После того, как вооруженный афроамериканец появился снова, полицейский открыл огонь на поражение из табельного оружия.

Мужчина был доставлен в городскую больницу, где он скончался. Как позже выяснилось, убитый не был лицом, которого искали блюстители закона.

Власти не уточняют расовой принадлежности жертвы. Однако участники акции протеста, которая проходит в 1,6 км от Университета штата Северная Каролина, заявили, что убит афроамериканец.

Агентство сообщает, что в толпе собравшихся видны транспаранты с лозунгами «Не убивайте нас» и «Жизни чернокожих имеют значение». Также есть сведения о том, что некоторые демонстранты бросают в направлении подразделений полиции бутылки.

Ранее «Известия»писали, что трое сотрудников американской полиции были убиты, девять получили ранения в городе Даллас (штат Техас), где жители вышли на массовую акцию протеста против убийств афроамериканцев сотрудниками правопорядка.



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