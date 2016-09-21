На западе киргизского Бишкека обезвредили две самодельные бомбы

На западе киргизского Бишкека в спальном районе сотрудниками спецслужб Киргизии были обезврежены два самодельных взрывных устройства. Об этом информирует пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.



«20 сентября 2016 года в 21 час 30 минут на пульт дежурной службы 102 поступил звонок о подозрительных пакетах черного цвета на пересечении улицы Махатма Ганди и переулка Первомайский», — цитирует сообщение агентство «КирТАГ».

На место выехала оперативная группа ГКНБ и МВД. В ходе осмотра полиэтиленовых пакетов, оставленных около одного из магазинов, были обнаружены два самодельных взрывных устройства.



Жители прилегающих территорий были эвакуированы, территория оцеплена, после чего саперы спецслужбы обезвредили устройства при помощи водяной пушки.



Жертв и разрушений нет. Проводится взрывотехническая экспертиза.



Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.



Напомним, 30 августа около ворот посольства Китая в Бишкеке произошел взрыв, на месте было найдено тело одного погибшего. По предварительной версии, террорист-смертник на автомобиле протаранил ворота посольства и подорвал себя.

Никто из китайских дипломатов не был ранен, пострадали только трое сотрудников службы охраны.

По официальным данным, заказчиками террористического акта выступили эмиссары Уйгурской радикальной организации, действующей в Сирии, которые привлекли к выполнению своего плана граждан Киргизии. Непосредственным исполнителем стал уйгур по национальности, имеющий паспорт гражданина Таджикистана на имя Зоира Халилова.

