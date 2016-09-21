Губернатор ХМАО уволила своего заместителя Алексея Путина

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова подписала документы об увольнении своего заместителя Алексея Путина. Он отстранен от должности с 20 сентября. Об этом информирует сайт государственных органов (ХМАО).



В свою очередь, директор регионального департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова сказала агентству «Интерфакс», что бывший замглавы ХМАО уволен по собственному желанию.



Вместо него к обязанностям приступила директор департамента финансов и заместитель губернатора Вера Дюдина.



Напомним, в ведении Алексея Путина были департаменты здравоохранения, культуры, образования и молодежной политики, социального развития, физической культуры и спорта, а также служба по делам архивов.

