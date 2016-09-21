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Губернатор ХМАО уволила своего заместителя Алексея Путина

Он отстранен от должности с 20 сентября по собственному желанию

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова подписала документы об увольнении своего заместителя Алексея Путина. Он отстранен от должности с 20 сентября. Об этом информирует сайт государственных органов (ХМАО).

В свою очередь, директор регионального департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова сказала агентству «Интерфакс», что бывший замглавы ХМАО уволен по собственному желанию.

Вместо него к обязанностям приступила директор департамента финансов и заместитель губернатора Вера Дюдина. 

Напомним, в ведении Алексея Путина были департаменты  здравоохранения, культуры, образования и молодежной политики, социального развития, физической культуры и спорта, а также служба по делам архивов.

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Губернатор ХМАО уволила своего заместителя Алексея Путина

Он отстранен от должности с 20 сентября по собственному желанию

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