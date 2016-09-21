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Правительство поддержало запрет на порошковую водку

Кабмин РФ опубликовал отзыв на законопроект Мособлдумы, которая предложила запретить производство и оборот «спиртосодержащей продукции в сухом виде»

Российское правительство поддержало законопроект о запрете производства и продажи сухого алкоголя при условии его доработки с учетом замечаний. Соответствующая информация была опубликована на сайте правительства.

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», дополнив его понятием «спиртосодержащая продукция в сухом виде».

Так, предлагаемое определение спиртосодержащей продукции в сухом виде не согласуется с понятием «спиртной напиток», под которым понимается алкогольная продукция, которая изготовлена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья и (или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к винным напиткам, указали в правительстве.

Кроме того, в правительстве считают, что в законопроекте не предусмотрена ответственность за производство и оборот сухого алкоголя.

Также отмечается, что наиболее актуальным в настоящее время является введение запрета на оборот указанной продукции, поскольку ее производство, как правило, осуществляется за пределами России.

Напомним, Московская областная дума в октябре 2015 года внесла в Госдуму законопроект, запрещающий в России розничную продажу порошкового алкоголя.

Ранее «Известия» писали, что американская компания Lipsmark LLC планирует продавать в России Palcohol — порошок, который нужно только залить водой, чтобы получилась водка, ром или коктейль «Космополитен». 

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Правительство поддержало запрет на порошковую водку

Кабмин РФ опубликовал отзыв на законопроект Мособлдумы, которая предложила запретить производство и оборот «спиртосодержащей продукции в сухом виде»

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