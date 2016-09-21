В аварии двух автобусов в Туапсе пострадали девять человек

По предварительным данным, одно из транспортных средств выехало на встречную полосу
Два пассажирских автобуса столкнулись в Туапсе. По предварительным данным, пострадали девять человек.
Об этом сообщил источник в экстренных службах Краснодарского края. Между тем, по данным регионального МВД, в больницу на обследование направлены восемь пострадавших, сообщает «РИА Новости».
По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ, который ехал без пассажиров, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим ПАЗом. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники автоинспекции.