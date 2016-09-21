Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В аварии двух автобусов в Туапсе пострадали девять человек

По предварительным данным, одно из транспортных средств выехало на встречную полосу

Два пассажирских автобуса столкнулись в Туапсе. По предварительным данным, пострадали девять человек.

Об этом сообщил источник в экстренных службах Краснодарского края. Между тем, по данным регионального МВД, в больницу на обследование направлены восемь пострадавших, сообщает «РИА Новости».

По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ, который ехал без пассажиров, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим ПАЗом. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники автоинспекции.

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

В аварии двух автобусов в Туапсе пострадали девять человек

По предварительным данным, одно из транспортных средств выехало на встречную полосу

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Давид Эйдельман

историк

Все мнения

Инфографика

Как выбирают логотип России

Как выбирают логотип России

Вся инфографика

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке