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19-летней американке грозит 30 лет тюрьмы за SMS полицейскому

Девушка продавала наркотики и запрещенные препараты

19-летняя американка Шелби Эйкс из округа Джонсон (штат Вайоминг) по ошибке отправила SMS с предложением купить наркотики на мобильный номер полицейского.

Как сообщает телеканал Fox29, страж порядка отреагировал на сообщение и договорился о сделке. Девушка, ничего не подозревая, дважды встречалась c полицейским под прикрытием. Она продала ему метамфетамин и обезболивающие средства, которые реализуются только по рецепту врача, на сумму $700.

Во время второй сделки она была арестована на месте. Ей грозит до 30 лет тюремного заключения.

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

19-летней американке грозит 30 лет тюрьмы за SMS полицейскому

Девушка продавала наркотики и запрещенные препараты

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