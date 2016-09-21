19-летней американке грозит 30 лет тюрьмы за SMS полицейскому

19-летняя американка Шелби Эйкс из округа Джонсон (штат Вайоминг) по ошибке отправила SMS с предложением купить наркотики на мобильный номер полицейского.



Как сообщает телеканал Fox29, страж порядка отреагировал на сообщение и договорился о сделке. Девушка, ничего не подозревая, дважды встречалась c полицейским под прикрытием. Она продала ему метамфетамин и обезболивающие средства, которые реализуются только по рецепту врача, на сумму $700.



Во время второй сделки она была арестована на месте. Ей грозит до 30 лет тюремного заключения.

