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План «Перехват» объявлен в Москве из-за стрельбы на автозаправке

По предварительной информации, нападавший стрелял из травматического оружия

Неизвестный на машине обстрелял другой автомобиль и скрылся на автозаправочной станции на юго-востоке Москвы в среду. В столице объявлен план «Перехват», сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

Нападение произошло на 3-м Угрешском проезде. Черный Ford Focus перекрыл выезд другому автомобилю, водитель которого открыл стрельбу, а затем скрылся, передает «ТВ Центр».

По предварительной информации, оружие, из которого стрелял нападавший, было травматическим.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

План «Перехват» объявлен в Москве из-за стрельбы на автозаправке

По предварительной информации, нападавший стрелял из травматического оружия

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