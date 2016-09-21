План «Перехват» объявлен в Москве из-за стрельбы на автозаправке

Неизвестный на машине обстрелял другой автомобиль и скрылся на автозаправочной станции на юго-востоке Москвы в среду. В столице объявлен план «Перехват», сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

Нападение произошло на 3-м Угрешском проезде. Черный Ford Focus перекрыл выезд другому автомобилю, водитель которого открыл стрельбу, а затем скрылся, передает «ТВ Центр».

По предварительной информации, оружие, из которого стрелял нападавший, было травматическим.



О пострадавших в результате инцидента не сообщается.