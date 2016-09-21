Порошенко заявил о поддержке Эрдоганом позиции Украины по Крыму

В пресс-службе президента Украины Петра Порошенко заявили о намерениях турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана поддерживать Киев в вопросе о принадлежности Крыма.

Сообщается, что встреча глав двух государств прошла на полях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства как в двустороннем, так и в многостороннем измерениях», — приводит текст заявления представительства украинских властей агентство ТАСС.



При этом в материале подчеркивается, что возобновление Турцией диалога с Россией не повлияет на позицию Эрдогана.

Также сообщается, что на встрече лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних экономических отношений. Петр Порошенко призвал турецкие компании принять участие в приватизации украинских предприятий.

Напомним, декларация о независимости автономной Республики Крым и города Севастополя была принята 11 марта 2014 года на фоне кризиса и государственного переворота на Украине. Вскоре в регионе прошел референдум, явка на который составила более 80%. По результатам голосования 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя поддержали решение о вхождение в состав Российской Федерации. Договор о принятии новых субъектов в состав страны был подписан 18 марта 2014 года. В Москве не раз заявляли о том, что референдум и присоединение региона к стране прошли в полном соответствии с нормами международного права. При этом на Украине Крым до сих пор называют своей «временно оккупированной территорией».