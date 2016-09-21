Путин поздравил Саргсяна и граждан Армении с Днем независимости

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Армении Сержу Саргсяну по случаю национального праздника — Дня независимости. Об этом информирует пресс-служба Кремля.



В сообщении отмечается, что отношения России и Армении развиваются в духе стратегического партнерства и обогащаются перспективными проектами в самых различных областях.



По мнению Путина, этому во многом способствует тесное интеграционное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности и СНГ.

Президент России в телеграмме выразил уверенность, что совместными усилиями РФ и Армения обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса союзнических связей. По его мнению, это отвечает коренным интересам братских народов двух стран.



Путин пожелал главе Армении крепкого здоровья, счастья и новых успехов, а всем гражданам страны — мира, благополучия и процветания.



День независимости отмечается в Армении ежегодно 21 сентября. В этот день в 1991 году граждане страны на всенародном референдуме проголосовал за провозглашение независимости от Советского Союза, в который республика входила с 1921 года.

