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Путин поздравил Саргсяна и граждан Армении с Днем независимости

Президент России отметил, что отношения двух стран развиваются в духе стратегического партнерства

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Армении Сержу Саргсяну по случаю национального праздника — Дня независимости. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что отношения России и Армении развиваются в духе стратегического партнерства и обогащаются перспективными проектами в самых различных областях. 

По мнению Путина, этому во многом способствует тесное интеграционное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности и СНГ.

Президент России в телеграмме выразил уверенность, что совместными усилиями РФ и Армения обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса союзнических связей. По его мнению, это отвечает коренным интересам братских народов двух стран.

Путин пожелал главе Армении крепкого здоровья, счастья и новых успехов, а всем гражданам страны — мира, благополучия и процветания.

День независимости отмечается в Армении ежегодно 21 сентября. В этот день в 1991 году граждане страны на всенародном референдуме проголосовал за провозглашение независимости от Советского Союза, в который республика входила с 1921 года.

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Путин поздравил Саргсяна и граждан Армении с Днем независимости

Президент России отметил, что отношения двух стран развиваются в духе стратегического партнерства

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