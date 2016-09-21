Опрос: россияне стали меньше бояться повышения цен

Число россиян, опасающихся подорожания товаров и обесценивания сбережений, за два месяца снизилось на 7%: с 21% до 14%. Об этом свидетельствуют итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Интенсивно снижались опасения по поводу дороговизны, дефицита и обесценивания сбережений: тревожный информационный фон по поводу экономического кризиса не соответствовал тому, что граждане наблюдали на ценниках и прилавках магазинов», — приводит слова руководителя управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степана Львова агентство «РИА Новости».

При этом, судя по опубликованным данным, 20% россиян в августе выразили опасение по поводу возможных конфликтов между странами — в последние месяцы эти данные остаются практически неизменными.

«Страхи, связанные с напряженной международной ситуацией, сохранялись на высоком уровне в течение всего лета. Эти опасения подстегивали абсолютно невыдуманные обстоятельства: околоолимпийские скандалы, сирийская проблема, теракты в Европе и попытка переворота в Турции», — отметил Степан Львов.

В материале уточняется, что опрос был проведен 27–28 августа 2016 года в 130 населенных пунктах. Было опрошено 1,6 тыс. человек в возрасте старше 18 лет. Для такой выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.