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22 сентября
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Ростислав Хаит: «Деньги важны с точки зрения покоя»

Участник «Квартета И» — о финансовом благополучии, премьере нового спектакля и зрелом возрасте мужчины

Фото предоставлено пресс-службой театра «КВАРТЕТ И»

Даже в свой 45-й день рождения Ростислав Хаит не прекращает репетиций. В составе родного «Квартета И» актер и сценарист готовится к премьере нового спектакля. О чем эта постановка, именинник рассказал корреспонденту «Известий». 

— Юбилейный год вы начинаете с долгожданной театральной премьеры «…в Бореньке чего-то нет». В этот раз по названию ни за что не догадаться о содержании. 

— Верно. Это спектакль про кино. О том, что происходит вокруг создания фильма, и о переживаниях главного героя-режиссера, роль которого исполнит Максим Виторган. Постановка затрагивает профессиональные и человеческие коллизии — по сути, всё, что происходит с нами в жизни и в работе. «Боренька» — наша самая драматическая и театральная пьеса в правильном понимании этих слов.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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— Актуальные проблемы российского кино будут в ней отражены?

— О каких проблемах вы говорите?

— О том, что хорошие фильмы можно пересчитать по пальцам.

— Да, об этом есть разговор. Максим играет человека, который снимает сериалы про ментов, бандитов... И в какой-то момент герой понимает: это совсем не то, чего он всегда хотел. Но повсюду — заказ, и он вынужден работать на потребу зрителя. Режиссер решает, что нужно создавать картины про людей, про какие-то близкие ему вещи, и пытается изменить ситуацию, судьбу, жизнь... Он приступает к новому фильму, а что из этого получается, вы увидите в спектакле.

— Если постановка о кино, то и экранизация не за горами? 

— Учитывая, что тематика там соответствующая, глупо будет ничего не снять. Но до этого, если всё будет в порядке, «Квартет И» займется третьей частью фильма «О чем говорят мужчины». После неудовлетворительного проката «Быстрее, чем кролики» (предыдущий эпизод франшизы. — «Известия») нам нужно восстанавливать наше коммерческое реноме.

«О чем говорят мужчины» — сильный бренд, и, наверное, его продолжение понравится зрителям. Также у нас есть наметки еще одного спектакля на четверых. Вот такие планы на ближайшие два года.

— Не боитесь наскучить зрителю продолжениями продолжений?

— Я так скажу: сиквел сиквелу рознь. Мне кажется, фильм «Крестный отец-2» не хуже первого, а, может, в чем-то и лучше. Таких примеров много. «О чем говорят мужчины-2» собрал в прокате денег больше, чем первый. Так что третью часть мы постараемся сделать смешной и легкой.

— Вывод: разговоры мужчин бесконечны. Так?

— Да об этом можно хоть всю жизнь снимать!

— Что происходит сейчас вне вашей творческой жизни?

— Происходит старение. Приходит понимание того, что ты уже не молод. Это странная для меня история — в то, что мне 45, совершенно не верится. Да что там эти цифры... Настоящая катастрофа в том, что, играя в футбол, не могу пробежать 25 м в быстром темпе.

— Между прочим, в последнее время мужчины в возрасте стали пользоваться большой популярностью. Не замечали?

— По-разному бывает. Свой случай не могу назвать чистым экспериментом — в последние восемь лет на популярность влияет отнюдь не мой возраст, внешность или манера разговаривать, а то, что я этакая полузнаменитость. Даже если кто-то не знает, как меня зовут и чем я занимаюсь, при встрече со мной восклицают: «А ты же этот самый, который... Ой, забыл!» Потому есть, конечно, ощущение, что я привлекателен. Но думаю, лет 15 назад был все-таки лучше.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян









— На премьере фильма «День выборов-2» я видела, как женщины оборачиваются вам вслед. 

— Я тоже часто это замечаю. Но это происходит не потому, что я такой расписной красавец, а потому что несколько лет назад ко мне пришла какая-то известность. 

— Вы изменились за эти годы?

— Да. В силу возраста больше загружаешься, нервничаешь, переживаешь. Это — из списка неприятных тенденций. Но зато стало чуть больше уверенности в себе и денег. Точнее, так: в первую половину минувшего пятилетия денег стало больше, а во вторую — меньше. Как и во всей стране.

— Позвольте неделикатный вопрос. Какую роль в вашей жизни играют деньги?

— Они очень важны с точки зрения покоя. К 45 годам понимаешь, что одно из главных твоих завоеваний и источник радости — это состояние покоя, какое-то «бестревожье». А его рецепт — наличие здоровья у твоих близких и у тебя самого.

Справка «Известий»

Ростислав Хаит родился в Одессе. В 1993 году окончил эстрадный факультет ГИТИСа. В том же году с друзьями-выпускниками создал театр «Квартет И», в составе которого поставил спектакли: «День выборов», «День радио», «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках», «Быстрее, чем кролики». Начиная с 2007 года по этим спектаклям снято семь фильмов.  

Известия // четверг, 22 сентября 2016 года

Ростислав Хаит: «Деньги важны с точки зрения покоя»

Ростислав Хаит: «Деньги важны с точки зрения покоя»Участник «Квартета И» — о финансовом благополучии, премьере нового спектакля и зрелом возрасте мужчины

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