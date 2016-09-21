Пловчиха Ефимова продает подаренную за выступление на ОИ в Рио машину

Трехкратный призер Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова решила продать автомобиль BMW X4, подаренный «Фондом поддержки олимпийцев» за достижения на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила агент спортсменки Анна Митькова.

«Юлия решила продать автомобиль по двум причинам. Во-первых, у нее уже есть один автомобиль Audi A6, подаренный ей за успешное выступление на Играх в Лондоне, она пользуется им, только когда бывает в России, в Волгодонске», — приводит ее слова агентство ТАСС.

Митькова также сообщила, что Ефимова планирует приобрести недвижимость в Москве, «на что нужны значительные средства, а призовых на это не хватает».

Агент также уточнила, что пока по поводу покупки к спортсменке никто не обращался.

Напомним, Юлия Ефимова завоевала две серебряные награды в Рио-де-Жанейро на дистанциях 100 м и 200 м брассом. Кроме того, россиянка является серебряным призером ОИ-2012 в Лондоне, а также четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионата Европы.



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