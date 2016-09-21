Сергей Собянин поздравил экс-мэра Москвы Юрия Лужкова с 80-летием

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 80-летием бывшего градоначальника Юрия Лужкова. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Поздравляю Юрия Михайловича Лужкова с юбилеем. Здоровья и долгих лет жизни. Юрий Михайлович возглавлял город в очень непростые периоды. Заложил основу его современного развития и системы социальной защиты москвичей», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение Собянина.

Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года. Он занимал пост мэра Москвы на протяжении 18 лет (1992–2010 годы).

Напомним, по версии журнала Forbes, супруга Лужкова Елена Батурина четвертый год подряд возглавляет список 50 богатейших женщин России. Ее состояние оценивается в $1,1 млрд.

