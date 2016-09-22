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Стрелок-художник в вихре истории

Выставка фотографий Вольдемара Андерсона дает зрителю уникальный шанс взглянуть на эпоху 1930-х в СССР глазами очевидца

Фото предоставлено пресс-службой

80 фотографий известного латышского художника Вольдемара Андерсона, представленные во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино, позволяют прочувствовать эпоху 1930-х во всем ее многообразии. В экспозиции «В вихре истории: судьба латышского стрелка» представлены репортажные снимки со всех концов огромной страны — от узбекских аулов до центра Москвы в разгар строительства Садового кольца. 

— Об Андерсоне сегодня известно достаточно мало — он был репрессирован и расстрелян, а документы по обвинению латышских деятелей культуры, дошедшие до наших дней, содержат множество недомолвок и загадок. Но только разобравшись в трагедии прошлого и воскресив утраченное, мы сможем избежать страшных событий в настоящем и будущем, — сказал в беседе с корреспондентом «Известий» куратор выставки Александр Клычков.

Министр культуры РФ Владимир Мединский приветствовал вернисаж письмом, в котором отметил значение выставки для дальнейшего развития российско-латвийских культурных связей.

«Фотографии Вольдемара Андерсона позволят нам увидеть жизнь именно такой, какой она была, — «в вихре истории». Это фотографии-наблюдения, визуальный дневник эпохи, который документально передает атмосферу времени. Всегда интересно и полезно взглянуть на знаменательную эпоху глазами очевидца», — говорится в послании министра.

Экспозиция состоит из двух коллекций. Первая — непосредственно обработанные снимки и негативы. Вторая — личные вещи художника, который, кстати, учился живописи у Константина Коровина, а потом увлекся фотографией и собрал коллекцию, насчитывающую более 800 снимков.

Представленные работы ценны прежде всего репортажной съемкой. Сегодня уже трудно с точностью сказать, в каком уголке страны был сделан тот или иной снимок — под фотографиями нет атрибуции, а кураторы сознательно не стали подписывать их. Посчитали, что подписи не требуются — автор сделал главное: передал дух эпохи.

Один из латышских стрелков

Художник и фотограф Вольдемар Андерсон служил в личной охране Ленина, принимал участие в гражданской войне. До недавнего времени все его фотоработы находились в частной коллекции, куда попали после рассекречивания архивов КГБ — здесь они хранились вместе с его делом.

Стрелок-художник Вольдемар Андерсон

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Известия // четверг, 22 сентября 2016 года

Стрелок-художник в вихре истории

Стрелок-художник в вихре историиВыставка фотографий Вольдемара Андерсона дает зрителю уникальный шанс взглянуть на эпоху 1930-х в СССР глазами очевидца

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