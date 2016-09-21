В Екатеринбурге футбольный арбитр прокусил ногу полицейскому

В Екатеринбурге арбитр Российского футбольного департамента судейства напал на одного из полицейских и прокусил ему ногу, после того как стражи порядка отказались пустить его на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Правоохранительные органы задержали мужчину. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Инцидент произошел перед матчем между местным «Автомобилистом» и клубом СКА из Санкт-Петербурга.



Мужчина был задержан, в отношении него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», сообщает телеканал «Звезда».



По данным правоохранительных органов, арбитр находился в неадекватном состоянии и пытался устроить дебош.

Материалы по делу против дебошира передали в Следственный комитет для возбуждения дела по статье «Нападение на представителя власти».

