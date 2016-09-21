Ольга Васильева: астрономия вернется в школьную программу

Что касается предмета военной начальной подготовки, то его возвращать глава Минобрнауки смысла не видит
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что астрономия должна вернуться в школьную программу.
«Возврат будет точно, 100%», — цитирует слова Васильевой агентство «РИА Новости».
Она напомнила, что раньше астрономии посвящали один час в неделю, поэтому вернуть ее будет несложно. При этом Васильева отметила, что как именно будет возвращаться предмет, пока сказать трудно.
Глава Минобрнауки также высказалась насчет предмета «Основы военной подготовки», который возвращать в школьную программу, по ее мнению, нет смысла.
«Те навыки, которые были у нас на этом предмете, успешно есть на предмете ОБЖ, начиная с самых младших классов. Не вижу необходимости для введения этого предмета», — подчеркнула Васильева.
Астрономия из базового плана школьной программы исчезла в 1991 году. Сейчас она включена в программу по физике.
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