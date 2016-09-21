«Автодор»: продлены скидки при оплате проезда на участках трассы «Дон»

До 28 февраля продлено действие скидок для владельцев транспондеров при оплате проезда по двум участкам трассы М-4 «Дон». Как уточняется на сайте госкомпании «Автодор», ранее планировалось, что скидки на трассе будут действовать до 30 сентября.

К дневному тарифу скидка составляет 60%, к ночному ­ — 20%. Согласно данной скидке, оборудованный транспондером легковой автомобиль может проехать участок с 93-го по 211-1 км за 60 рублей в дневное время и за 80 рублей ночью. За проезд по участку с 21-го по 93-й км надо будет заплатить 40 рублей днем и ночью. «Действие скидок при оплате проезда транспондером на участках федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» 21–93 и 93–211 км продлевается до 28 февраля 2017 года включительно», — говорится в сообщении «Автодора».

Трасса М-4 «Дон» Москва–Воронеж–Ростов-на-Дону–Краснодар–Новороссийск соединяет центральные и северные регионы европейской части страны с Северным Кавказом, Черноморским побережьем и портом Новороссийск, напоминают «Известия.