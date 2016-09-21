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Суд лишил прав дрифтовавшего на BMW вокруг полицейского в Москве

Паруйр Погосян полностью признал свою вину

Мировой судебный участок 217 Гагаринского района Москвы признал в среду владельца автомобиля BMW Паруйра Погосяна виновным в нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части, а также в нарушении правил маневрирования. Гонщика лишили водительских прав на полгода.  

«Признать виновным в административном правонарушением по части 4 статьи 12.15 КоАП (выезд на встречную полосу) и назначить ему наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев», — цитирует «РИА Новости» слова судьи Марины Симаковской.

На суде Погосян полностью признал свою вину. 

Напомним, 25 августа Паруйр Погосян дрифтовал перед инспектором ДПС в районе Воробьевых гор, а затем скрылся. 

Машина, на которой Погосян нарушал ПДД, зарегистрирована на его 50-летнюю родственницу, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Суд лишил прав дрифтовавшего на BMW вокруг полицейского в Москве

Паруйр Погосян полностью признал свою вину

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