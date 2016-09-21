Расмуссен: США должны стать «мировым полицейским»

США должны стать «мировым полицейским», полагает бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Свое мнение Расмуссен, как сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal, бывший генсек НАТО обосновал в опубликованной статье.

Расмуссен рассказал, что именно США «после Второй мировой войны успешно создали мировой порядок», однако угрозу этому бросает президент России Владимир Путин. Такие ощущения возникли у Расмуссена в 2009 году, когда он посещал Москву, уточняет он в публикации.

«В 2014 году он вторгся на Украину и начал военные действия в Сирии», — пишет бывший генсек НАТО. Далее Расмуссен рассуждает, что для мира крайне важно лидерство США, а вести к свободному миру и противостоять «самовластительным лидерам», может только президент США. «Мир нуждается в таком полицейском, если свобода и процветание превалируют над силами угнетения, и единственным способным, надежным и желанным кандидатом на эту должность являются США», — подчеркнул Расмуссен.

«Китай играет мускулами против своих соседей, а государство-изгой Северная Корея угрожает ядерной атакой», — предупреждает Расмуссен, подчеркивая исключительность США.

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