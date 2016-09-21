Минсельхозы РФ и Вьетнама договорятся о поставках продовольствия

На заседании межправительственной комиссии России и Вьетнама, вице-премьер Игорь Шувалов рассказал, что стороны могут заключить соглашение по поставкам продовольствия.



Шувалов уточнил, что предложение соответствующее Вьетнама Россия проработает в ближайшее два месяца.

«Мы также договорились, что в ближайшие два месяца российская сторона проработает предложение вьетнамской стороны о возможности заключения соглашения между минсельхозами наших стран для того, чтобы обеспечить абсолютно прозрачный механизм экспортно-импортной кооперации по продовольствию и движению товаров российского производства на рынок Вьетнама и вьетнамского продовольствия, включая морепродукты, на российский рынок», — цитирует РИА Новости вице-премьера России.

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