Уроки об устройстве Вселенной станут обязательными в школах

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила в среду, что в школьную программу вернут астрономию.



«Возврат астрономии будет точно, 100%», — сказала Васильева, открывая Всероссийскую олимпиаду школьников.



Напомним, астрономию вывели из школьной программы еще в 2008 году, так как учебники по предмету не разрешили использовать в российских школах из-за несоответствия требованиям. В результате азы познаний об устройстве вселенной дети получают отрывочно в рамках уроков физики и географии.

— Астрономию убрали из школьной программы в том числе потому, что не было достаточного интереса общества к этому предмету, — сказал «Известиям» эксперт в сфере образования Евгений Сабуров. — Но сегодня, когда все страны активно осваивают космос, астрономия необходима.



По его словам, еще только предстоит поработать над учебниками. Вопрос, будут ли заказаны и написаны новые с нуля или за основу будут взяты старые издания.

— Мы получили результат: у сегодняшних выпускников нет ни малейшего представления о звездном небе, мироздании, они не знают элементарных вещей. А это необходимо для уровня общей культуры. Например, сложно понять античную мифологию без знаний о звездном небе, созвездиях, — говорит народный учитель России, директор Центра образования «Царицыно» № 548 г. Москвы Ефим Рачевский.

По мнению Рачевского, астрономию не нужно вводить лишь в 10–11 классах. Он уверен, что начинать нужно гораздо раньше.

— Старшеклассники лишены познавательного романтизма. Предмет нужно изучать в подростковом возрасте: с 5 по 9 класс. Тогда дети будут с интересом узнавать об астрономии, а не думать только об итоговых отметках и ЕГЭ. Идеальное время — с 6 по 7 класс, — уверен Ефим Рачевский.

Еще одну инициативу в сфере образования выдвинул в среду спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он заявил, что в школах необходимо начать изучать и многонациональную российскую литературу.

По мнению эксперта, это поможет лучше узнать людей разных национальностей, живущих рядом с нами. Михаил Швыдкой уверен, что для такого важного предмета можно найти место в плотной школьной программе, ведь это «это вопрос межнационального согласия».

