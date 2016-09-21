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«Спартак» выбыл из розыгрыша Кубка России, проиграв в Хабаровске

Красно-белые уступили местному «СКА-Хабаровск» со счетом 0:1

Московский «Спартак» проиграл в Хабаровске местному «СКА-Хабаровск» в матче 1/16 Кубка России со счетом 0:1 и вылетел из розыгрыша. Единственный гол на 58-й минуте забил нападающий хабаровчан Владислав Никифоров.

Во втором тайме главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выпустил на поле Квинси Промеса, Зе Луиша и Романа Зобнина в надежде переломить ход игры, однако в оставшееся время красно-белые так и не смогли открыть счет, сообщает Championat.com.

В 1/8 финала турнира «СКА-Хабаровск» сыграет либо с «Читой», либо с «Рубином».

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

«Спартак» выбыл из розыгрыша Кубка России, проиграв в Хабаровске

Красно-белые уступили местному «СКА-Хабаровск» со счетом 0:1

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Сергей Лисин

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