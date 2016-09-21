Пентагон: коалиция прекратила удары по армии САР после звонков РФ

Удары коалиции по позициям армии Сирии, нанесенные 17 сентября, были прекращены после двух звонков российской стороны, поступивших в коалиционный центр управления, заявляют в Пентагоне.

Самолеты международной коалиции, напомним, нанесли четыре авиаудара по аэродрому Дейр-эз-Зопа, погибли 62 военнослужащих, более ста получили ранения.



В сообщении, опубликованном на сайте Пентагона, говорится, что спустя 30-50 минут после начала воздушной операции, в центр коалиции поступил звонок от российской стороны.



Россиян интересовало контактное лицо в центре, но сотрудника не оказалось на месте. Об этом говорится в заявлении полковника ВВС США Джона Томаса. Когда от российской стороны позвонили еще раз, сотрудник коалиционного центра оказался на месте и ему сообщили, что удары наносились по армии Сирии. Менее чем через пять минут «была отдана команда прекратить удары, и они были прекращены».

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