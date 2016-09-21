Официальный представитель СКР Владимир Маркин подал в отставку

«Лицо» Следственного комитета России Владимир Маркин подал рапорт об отставке по собственному желанию.

По словам Маркина, теперь он официально принял решение завершить свою работу в Следственном комитете.

«Я подал рапорт об отставке по собственному желанию», — заявил он ТАСС.

Ранее «Известия» писали, что Маркин покинет ведомство. Сам Маркин тогда отказался отвечать на вопросы журналистов о своей отставке. При этом на сайте книжного магазина «Москва» сообщается об отмене запланированной на среду встречи Маркина с читателями его новой книги «Самые громкие преступления XXI века в России».

Позднее сообщалось о возможной отставке председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. Сообщалось, что он покинет пост сразу после выборов в Госдуму. Информацию не подтвердили в Кремле. Источник «Известий» в Следственном комитете также опроверг данную информацию.