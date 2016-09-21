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Под Дамаском разбился сирийский военный самолет

Пилоту, находившемуся в кабине, удалось спастись

В пригороде столицы Сирии потерпел крушение сирийский военный самолет. Самолет сирийских ВВС разбился в пригороде Дамаске в районе Восточного Кальмуна, уточняет агентство SANA.

Представитель сирийского министерства обороны, слова которого приводит СМИ, самолет упал после выполнения боевого задания. Пилот, находившийся в кабине военного самолета, спасся.

По предварительным данным, сирийский боевой самолет могли сбить боевики «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, организация запрещено в РФ).

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Под Дамаском разбился сирийский военный самолет

Пилоту, находившемуся в кабине, удалось спастись

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