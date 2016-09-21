Греция отказала в убежище трем турецким путчистам

Греция отказала в предоставлении убежища трем из восьми бежавших турецких военных, которые покинули родину после попытки госпереворота в середине июля.



Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на греческое общественное телевидение ERT.



Напомним, что они бежали на вертолете 16 июля в Александруполис. Военные запросили политическое убежище, заявив, что в Турции им грозит смерть. Отметим, что вертолет в тот же день был возвращен турецкой стороне.



Одному из военных отказано в предоставлении убежища по существу, двум другим — по процедурным основаниям, сообщил телеканал. Анкара потребовала их выдачи.



С оставшимися пятью военнослужащими Турецкой Республики будут проведены повторные интервью на следующей неделе. Все они имеют право обжаловать решение об отказе во второй инстанции и в европейских судах.



Напомним, вечером 15 июля группа турецких военных предприняла попытку государственного переворота, взяв под свой контроль ряд стратегических объектов в Анкаре и Стамбуле. Инициаторы переворота заявили о постоянном нарушении конституции и коррупции со стороны властей. Менее чем за сутки мятеж был подавлен. В результате беспорядков погибли 246 человек, более 2 тыс. получили ранения.



Турецкие власти считают, что путчисты вдохновлялись деятельностью проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации FETO.

