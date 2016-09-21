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Греция отказала в убежище трем турецким путчистам

С оставшимися пятью военнослужащими Турецкой Республики будут проведены повторные интервью

Греция отказала в предоставлении убежища трем из восьми бежавших турецких военных, которые покинули родину после попытки госпереворота в середине июля. 

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на греческое общественное телевидение ERT.

Напомним, что они бежали на вертолете 16 июля в Александруполис. Военные запросили политическое убежище, заявив, что в Турции им грозит смерть. Отметим, что вертолет в тот же день был возвращен турецкой стороне.

Одному из военных отказано в предоставлении убежища по существу, двум другим — по процедурным основаниям, сообщил телеканал. Анкара потребовала их выдачи. 

С оставшимися пятью военнослужащими Турецкой Республики будут проведены повторные интервью на следующей неделе. Все они имеют право обжаловать решение об отказе во второй инстанции и в европейских судах.

Напомним, вечером 15 июля группа турецких военных предприняла попытку государственного переворота, взяв под свой контроль ряд стратегических объектов в Анкаре и Стамбуле. Инициаторы переворота заявили о постоянном нарушении конституции и коррупции со стороны властей. Менее чем за сутки мятеж был подавлен. В результате беспорядков погибли 246 человек, более 2 тыс. получили ранения.

Турецкие власти считают, что путчисты вдохновлялись деятельностью проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации FETO.

16 июля президент Турции Реджеп Эрдоган публично призвал власти США выдать оппозиционера, а 19 июля премьер Бинали Йылдырым заявил, что Анкара направила Вашингтону официальный запрос об экстрадиции Гюлена. Турецкие суды уже неоднократно выдавали ордера на его арест.

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Греция отказала в убежище трем турецким путчистам

С оставшимися пятью военнослужащими Турецкой Республики будут проведены повторные интервью

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