Как и почему отнимают российских детей за границей

В среду финские власти отобрали троих детей у россиянки Виктории Медведевой и передают их в приют. В ситуации пообещало разобраться российское внешнеполитическое ведомство, ее взяли на контроль и новый детский омбудсмен Анна Кузнецова, и Совет Федерации РФ. «Известия» вспомнили самые вопиющие случаи изъятия детей у российских родителей в Европе.

Отобрали за шлепок

21 сентября ювенальные органы Финляндии изъяли троих малолетних детей у гражданки России Виктории Медведевой в городе Сейняйоки и отдали их в приют. Как сообщил финский правозащитник Йохан Бекман, основанием для того, чтобы отобрать детей у матери, стало то, что она якобы шлепнула одного из них.

Бекман также рассказал, что Медведева проживает в Петрозаводске и временно работает на территории Финляндии. Она, ее дети — две девочки 10 и 5 лет, а также пятилетний мальчик— имеют российское гражданство.

В ситуации пообещал разобраться российский МИД, ее взяла на контроль новый детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она заявила, что обязательно установит, есть ли факты нарушения прав граждан России, которыми являются и Виктория, и ее дети. Помимо прочего за ситуацией с изъятием детей у россиянки в Финляндии проследит Совфед.

Зуб на зуб

В 2014 году власти Норвегии изъяли у семьи из России пятилетнего ребенка Оскара Ш. Эту ситуацию сразу же взял на контроль экс-уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов. Поводом к изъятию стал рассказ мальчика в школе о том, что мама вырвала ему молочный зуб.

Позднее в интервью «Известиям» Астахов заявил: «Мы неустанно работаем над этим, в свое время я встречался с министром по делам семьи Норвегии, предлагал создать совместные органы, которые могли бы хотя бы обсуждать эти вопросы, находить решение. К сожалению, пока Норвегия сама решает эти вопросы, но есть у нас Конвенция о правах ребенка, есть консульская конвенция. Все они нарушаются».

Чем закончилась эта история, до сих пор не известно.

Фактически похитили

В конце ноября 2012 года Артем и Соня Карелины, проживавшие с матерью в Петрозаводске, поехали по туристической визе на две недели в гости к отцу Сергею Тимонену. Когда дети не вернулись в оговоренный срок, мать отправилась в Финляндию, чтобы их забрать. Но, как оказалось, отец уже успел попросить финскую соцзащиту помочь оставить детей у него. В суде было заведено дело о лишении матери родительских прав.

В феврале рассмотрение дела было приостановлено, поскольку у финской правовой системы возникло подозрение, что детей ввезли в Финляндию нелегально. Всё это время Светлана Карелина была лишена права видеться с детьми.

В апреле 2013 года Верховный суд Финляндии постановил вернуть в Россию двойняшек Карелиных.

Отцовское насилие

В ноябре 2011 года россиянка Ирина Бергсет обвинила своего бывшего мужа, гражданина Норвегии, в сексуальном насилии над их четырехлетним сыном. Власти Норвегии пока не предприняли никаких мер в отношении педофила и пытаются отобрать ребенка у Ирины. К делу уже подключилось российское посольство. Оно отправило запрос в городское управление полиции с требованием проверить информацию российской гражданки о насилии в отношении ее сына. Как заявил «Известиям» представитель посольства Михаил Сидоркин, «посольство будет добиваться скорейшего и подробного ответа полиции о предпринятых мерах и результатах».

Впрочем, российские дипломаты подчеркивают, что их участие в этом деле ограничено, поскольку оно касается ребенка, не имеющего российского гражданства. И это еще одна серьезная проблема. По российскому законодательству, получить российское гражданство эти дети могут лишь при согласии родителя-иностранца. Но в случае конфликтной ситуации это невозможно. На днях бывший муж Ирины прислал ей письмо: «Даже не надейся, у тебя ничего не получится. Ребенок мой навсегда». После развода с Ириной он в четвертый раз женился. Опять на русской женщине.

Даже новорожденных

В декабре 2014 года социальные службы Дании отобрали двух новорождённых детей у россиянки без объяснения причин. Тогда об этом сообщил бывший детский омбудсмен Павел Астахов.

«У гражданки России Анжелики в Дании социальные службы отобрали новорождённых двойняшек Филиппа и Эсмиральду. Анжелика родилась и училась в России, сейчас работает детским врачом в Копенгагене. Она обратилась за помощью, так как её детей отобрали без объяснений и пообещали «найти им хорошую датскую семью»», — уточнил он.

Чем закончилась эта история, до сих пор не известно.

Черный список

В 2012 году «Известия» писали, что Международная организация «Матери России» составила неформальный черный список государств, в которых родители-россияне могут лишиться своих детей из-за особенностей местного законодательства. Правозащитникам известно о 180 подобных ситуациях по всему миру. Пока список состоит из десяти стран, а самыми опасными в нем считаются скандинавские.

По мнению «Матерей России», рейтинг наиболее проблемных стран возглавляют Норвегия и Финляндия, а также Новая Зеландия. В черный список включены Франция, Германия, Дания, Бельгия, Испания, а также Турция и Канада.