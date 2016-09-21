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Верховный суд Украины отказался рассматривать иск «Газпрома»

По мнению суда, жалоба российской компании на штраф в $3,3 млрд, который был назначен украинский Антимонопольным комитетом, не подкреплен доказательствами

Верховный суд Украины отказался рассматривать требование «Газпрома» об отмене штрафа в $3,3 млрд (86 млрд гривен), назначенного Антимонопольным комитетом (АМКУ). Такое решение следует из постановления коллегии судебной палаты по хозяйственным делам Верховного суда Украины.

В документе отмечается, что поданный российской компанией иск не подкреплен доказательствами. 

Определение Верховного суда датировано 13 сентября.

Напомним, штраф был наложен 22 января 2016 за так называемое злоупотребление «Газпромом» монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Сумма штрафа составит 86 млрд гривен ($3,3 млрд). 

В самой газовой компании посчитали, что заявления АМКУ являются попыткой давления, и сообщили о намерении защищать свои интересы всеми доступными юридическими способами.

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск «Газпрома»

По мнению суда, жалоба российской компании на штраф в $3,3 млрд, который был назначен украинский Антимонопольным комитетом, не подкреплен доказательствами

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