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В США скончался режиссер-оскароносец Кёртис Ли Хэнсон

Он умер в своем доме в Голливуде в возрасте 71 года

Фото: TASS/AP/Carlos Jasso

Голливудский режиссер, продюсер и сценарист Кёртис Ли Хэнсон скончался В США на 72-м году жизни. Его тело сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме оскароносца на Голливудских холмах в Калифорнии.

Медицинские работники установили, что Хэнсон умер естественной смертью. Долгое время режиссер страдал от болезни Альцгеймера.

Кёртис Ли Хэнсон получил Оскара за адаптацию классического нуара «Секреты Лос-Анджелеса». Также он стал известен благодаря картине «Восьмая миля», главную роль в которой исполнил Эминем, сообщает телеканал «Звезда».

Кинорежиссер известен также по таким фильмам, как «Рука, качающая колыбель», «Дурное влияние» и «Вундеркинды».

Последнюю свою картину «Покорители волн» — биографический фильм об американском сёрфере Джее Мориарти — Кёртис Ли Хэнсон снял в 2012 году.

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

В США скончался режиссер-оскароносец Кёртис Ли Хэнсон

В США скончался режиссер-оскароносец Кёртис Ли ХэнсонОн умер в своем доме в Голливуде в возрасте 71 года

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