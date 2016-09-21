В США скончался режиссер-оскароносец Кёртис Ли Хэнсон

Голливудский режиссер, продюсер и сценарист Кёртис Ли Хэнсон скончался В США на 72-м году жизни. Его тело сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме оскароносца на Голливудских холмах в Калифорнии.



Медицинские работники установили, что Хэнсон умер естественной смертью. Долгое время режиссер страдал от болезни Альцгеймера.



Кёртис Ли Хэнсон получил Оскара за адаптацию классического нуара «Секреты Лос-Анджелеса». Также он стал известен благодаря картине «Восьмая миля», главную роль в которой исполнил Эминем, сообщает телеканал «Звезда».



Кинорежиссер известен также по таким фильмам, как «Рука, качающая колыбель», «Дурное влияние» и «Вундеркинды».

Последнюю свою картину «Покорители волн» — биографический фильм об американском сёрфере Джее Мориарти — Кёртис Ли Хэнсон снял в 2012 году.

Читайте далее:

Для «Бриджит Джонс» нашелся «Жених»