Сибирские ученые разработали анальгетик без побочных эффектов

Ученые Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН (Бийск) при участии коллег из Томского госуниверситета разработали анальгетик, у которого отсутствуют побочные эффекты.

Сырьем для безвредного анальгетика стал новый лекарственный препарат, разработанный химиками Томского государственного университета.

Доклинические испытания показали, что новый анальгетик снимает болевые синдромы, имеет более длительный период действия, нежели другие обезболивающие лекарства, но при этом не оказывает токсического воздействия на организм. Кроме того, при длительном введении препарата не развивается лекарственная зависимость, сообщает ИА FlashSiberia.

Доклинические испытания нового препарата находятся на завершающей стадии. На данную разработку уже получен патент.



Совместный проект бийских и томских ученых планируется к реализации в рамках федеральной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».