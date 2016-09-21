Мишель Обама пожаловалась на неумение супруга фотографироваться. Видео

Первая леди США Мишель Обама пожаловалась на неумение супруга фотографироваться в эфире передачи The Late Show на телеканале CNN. У Барака Обамы есть всего два типа улыбки, и их несложно изобразить даже ей, заявила жена американского президента.



Критику в адрес президента США не ожидал услышать и сам ведущий передачи Стивен Кольбер, попросивший Мишель Обаму рассказать об истории создания журнальных снимков, где она и ее муж держатся за руки и смотрят друг на друга.



Мишель рассказала, что Барак Обама не только не умеет фотографироваться, но и всегда старается закончить съемки как можно быстрее.



«Я просто уверена, что в тот момент я ему говорила: «Не мог бы ты просто сосредоточиться? Не торопи фотографа!». Потому что он обычно говорит: «Я думаю, мы уже сделали снимок. Я могу идти? Я могу идти?» — раскрыла первая леди США секрет создания романтичных кадров.

Затем Мишель Обама спародировала каждый из двух его типов улыбки, сопровождая их язвительными комментариями, пишут Дни.Ру.



Напомним, скоро президентские полномочия Барака Обамы заканчиваются. Выборы нового президента США состоятся 8 ноября 2016 года. Кандидатом от Демократической партии на пост главы государства стала экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, а от Республиканской — Дональд Трамп.

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