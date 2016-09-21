Путин предложил освободить от налогов самозанятых граждан

Президент России также считает, что необходимо исключить любую возможность признания их деятельности незаконным предпринимательством
Необходимо освободить самозанятых граждан от уплаты налогов и обязательных взносов на два года, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. По мнению президента, также необходимо исключить любую возможность признания их деятельности незаконным предпринимательством. Путин сказал, что надо внести соответствующие поправки в законодательство.
«Мы неоднократно говорили о необходимости на определенный период, скажем, года на два, освободить самозанятых вообще от уплаты налогов и обязательных взносов», — сказал Путин.
По мнению президента России, это поможет самозанятым гражданам «спокойно войти в нормальный ритм легальной работы, чтобы это не было для них обременительно».
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