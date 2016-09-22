«Алроса» подорожала до максимума за пять лет

С начала 2016 года капитализация крупнейшей алмазодобывающей компании в мире — АК «Алроса» — выросла почти на 60%, и на этой неделе стоимость ее акций на Московской бирже достигла максимальных уровней с декабря 2011 года, когда бумаги алмазодобытчика торговались первую неделю.

По оценке аналитиков, капитализация компании растет на фоне увеличения мирового спроса на алмазы, потока позитивных новостей и хороших показателей деятельности. Эксперты не ожидают снижения котировок до конца года и отмечают, что количество акций «Алросы» в свободном обращении (34%) можно считать вполне оптимальным, а дальнейшее размещение госпакета маловероятно в ближайшее время.

Вчера на открытии торгов Московской биржи в 10.01 мск бумаги компании достигали отметки в 86,99 рубля за акцию, а стоимость всей компании превысила 640 млрд рублей. Однако затем котировки откатились от пиковых значений, но сохранили уровень выше 86 рублей за акцию. Таким образом, акции «Алросы» торгуются на максимальных значениях со 2 декабря 2011 года, когда стоимость бумаг в течение дня достигала отметки выше 107 рублей за штуку, но к концу торговой сессии падала до 45 рублей. При этом максимальная отметка была достигнута в первую неделю торгов и резкий рост выше 100 рублей за бумагу выглядел спекулятивным на фоне низкого объема торгов (1,9 млн акций в сутки). Для сравнения, сегодня средний дневной объем торгов акциями «Алроса» составляет более 10 млн акций.

В конце 2013 года «Алроса» провела первое размещение госпакета акций на Московской бирже. В ходе размещения «Алроса» продала 16% акций за $1,3 млрд. Бумаги компании были размещены по нижней границе объявленного диапазона (35–37 рублей за акцию).

В июле нынешнего года государство выручило еще более 52 млрд рублей от приватизации 10,9% акций «Алросы». Благодаря активности организаторов и инвесторов, а также тому, что в последний момент в торг вмешались НПФ (негосударственные пенсионные фонды), размещение прошло по верхней границе цены, которая составила 65 рублей за акцию.

По словам директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, размещение госпакета «Алросы» пришлось на первую декаду июля — как раз на тот период, когда индекс цен на алмазы увеличился на 6%.

С ним согласен аналитик «ВТБ Капитала» Борис Синицын, который считает, что основной фактор роста капитализации — это восстановление спроса на алмазы на мировом рынке после кризисного для индустрии 2015 года.



— Благодаря этому у «Алросы» восстанавливаются показатели по объемам реализации алмазов, а чистая прибыль по МСФО за первое полугодие выросла почти в два раза, превысив наши ожидания и оценки других аналитиков, — отметил Борис Синицын.

— Преодоление важного уровня открывает простор для дальнейшего роста рыночной капитализации компании, в среднесрочной перспективе до года можно рассчитывать как минимум еще на 30% роста стоимости акций «Алросы», — считает эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев.

По его словам, рост котировок поддерживается потоком позитивных новостей от компании. В частности, аналитик отметил сообщения о планах по организации Евразийского алмазного центра на Дальнем Востоке, который будет способствовать росту продаж продукции компании.

Главными позитивными новостями, по мнению аналитиков, являются хорошие производственные и финансовые результаты, отраженные в публичной отчетности. «Мало того что по итогам 2015 года по МСФО компания получила чистую прибыль в размере 32,2 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в размере 16,8 млрд рублей по итогам 2014 года, выручка увеличилась на 8%, а рентабельность по EBITDA достигла 53%. Результаты первого полугодия 2016 года впечатляют инвесторов еще больше», — пояснил Алексей Калачев.

Также оптимизма инвесторам могут добавить изменения в дивидендной политике. По действующей в компании практике на выплату дивидендов направляется не менее 35% от суммы чистой прибыли по МСФО. В этом году, будучи госкомпанией, «Алроса» выполнила требование правительства и направила на дивиденды по итогам 2015 года 50% чистой прибыли по МСФО.

— Сильные финансовые результаты компании могут привести к многократному росту дивидендов за 2016 год, так как позиция государства предполагает сохранение 50-процентного уровня выплат дивидендов, — отметил Борис Синицын.

Кроме того, по оценке экспертов, вложения инвесторов, принявших в июле участие в приватизации 10,9% компании по цене 65 рублей за акцию, к сегодняшнему дню выросли на треть.

— Инвесторы, которые приобрели бумаги компании, заработали 32% прибыли после размещения. Половину июльского размещения приобрели Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его соинвесторы из Азии и с Ближнего Востока (включая суверенные фонды). Из российских компаний подтверждали свое участие фонды группы «Сафмар» (бывшая группа БИН): Европейский пенсионный фонд и НПФ «Доверие». Кроме того, НПФ «Будущее» и НПФ «Благосостояние», — отметил Максим Худалов.

Вчера «Алроса», РФПИ и пенсионные фонды не ответили на запрос «Известий».

В целом, аналитики не ожидают дальнейшего размещения госпакета «Алросы» в этом году. Кроме того, есть мнение, что компания разместилась не очень удачно, поскольку цена размещения была на 3–4% ниже рынка. В связи с этим следующий этап приватизации будет прорабатываться более тщательно и может потребовать больше времени на подготовку, считает Максим Худалов.

На сегодняшний день 33% акций АК «Алроса» принадлежит Росимуществу, 25% — Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), и еще 8% — администрациям районов (улусов) Республики Саха (Якутия), на территории которых компания осуществляет свою деятельность. Таким образом, в свободном обращении находится до 34% акций.

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