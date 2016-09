Поймать «Невидимку»

Первое, на что обращали внимание входившие в зал, — огромное количество свободного места на танцполе. Все-таки презентация нового альбома одной из главных российских рок-групп — событие значительное. А учитывая заявленный масштаб презентации — в общем-то эксклюзивное. Впрочем, уже к середине первой песни стало понятно, что в зале только те, кому всё это нужно, а недостаточный «биток» — отличная возможность посмотреть и оценить новую работу «Крематория» без давки, в атмосфере душевного и телесного комфорта.

Новый альбом называется «Люди-невидимки», и по задумке лидера «Крематория» Армена Григоряна, он представляет собой единое концептуальное полотно. Так ли это — каждый волен решать сам, но, пожалуй, уже много лет «Крематорий» не записывал альбомов, так плотно нашпигованных хитами.



Виной ли тому заокеанские путешествия лидера группы, сплоченность нынешних музыкантов или мастерство саундпродюсера Игоря Kiv'а Королева? Пожалуй, всё сразу плюс общая драйвовая атмосфера — величина для группы, в общем, неизменная.

С первой же песни стало ясно, что грустноватая хипповская ирония никуда не делась и уже не денется. «Эй, красотка, но кто за всё заплатит? / Жизнь одна, ее на всех не хватит. / А для смерти прощенья не бывает. /А любовь — лишь супермаркет» — это всё тот же «Крематорий», но в жестком современном рок-н-ролльном обрамлении.



Новые песни Григоряна — плотно сжатые, насыщенные образами, временами злые, но неизменно оптимистичные, пускай хеппи-энд и скрыт здесь под маской черного юмора. Один из «духовных учителей» Армена, Майк Науменко, был бы доволен. «Крематорий» не заполняет нишу его «Зоопарка», но находится в той же системе координат.

«Люди-невидимки» — своего рода трибьют поколению ярких личностей 1980–1990-х и не просто новый альбом, а условное обозначение того, что сейчас зовется «московская группа «Крематорий». Кроме неизменного Армена Сергеевича с двенадцатистрункой и в шляпе, на сцене работали гитарист Владимир Куликов, скрипач и клавишник Максим Гусельщиков, басист Николай Коршунов, барабанщик Андрей Ермола плюс иногда помогающий на гитаре саундпродюсер Игорь Королев.



Про шоу с участием театра клоунады «Высокие братья» под руководством Дениса Васильева нужно сказать отдельно. Дружба рок-н-ролльщиков и циркачей — штука не новая, достаточно вспомнить знаменитое шоу The Rolling Stones Rock'n'Roll Circus 1968 года. Только шоу «братьев», где снуют ловкие ходулисты, сосредоточенный толстяк поедает киви, фланирует роковая красотка, всех гоняет строгий пожарный и парит под крышей воздушная гимнастка, — действительно полновесный спектакль. По аналогии со смешанными жанрами вроде concert for group and orchestra всё происходящее резонно назвать «концертом для группы с труппой». Наиболее сентиментальные зрители, а их было немало, украдкой вытирали слезы.