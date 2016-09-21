Маркин рассказал о планах после ухода из СКР

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, об отставке которого стало известно в среду, 21 сентября, рассказал о своих перспективах после ухода из ведомства.

«У меня было несколько предложений, на одном из них я остановился, но сообщу о нем, только когда официально покину Следственный комитет и получу новое назначение», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

При этом Владимир Маркин заверил журналистов, что продолжит помогать Следственному комитету.

«Общаясь с председателем СК Александром Бастрыкиным, мы пришли к общему мнению, что я по возможности буду оказывать какую-то методическую помощь, а также, если будет время, участвовать и в творческих проектах», — сказал он.

По словам официального представителя ведомства, в СК достаточно нереализованных проектов, в том числе создание специализированного канала под названием «Следком-ТВ».

«Могу сказать, что с уходом с должности мое сердце навсегда останется в коллективе, и с этим уже никто ничего не может поделать, в том числе и я», — заключил он.

Напомним, ранее в среду стало известно о том, что Владимир Маркин подал рапорт об отставке по собственному желанию. О том, что официальный представитель ведомства покинет свой пост, СМИ писали в середине сентября. При этом сам Маркин не комментировал распространенную информацию.

Окончательное решение об отставке Маркина примет президент России Владимир Путин.