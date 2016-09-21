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Минтранс: на проект «Безопасные дороги» можно направлять 40 млрд руб.

Об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов

На реализацию проекта «Безопасные дороги» можно отправлять 40 млрд рублей ежегодно. Минфин может перераспределять эти средства, полученные из регионов, через федеральный дорожный фонд.

Об этом заявил глава министерства транспорта РФ Максим Соколов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

Ранее «Известия» сообщили, что президент России в ходе заседания совета заявил о необходимости повышать безопасность дорожного движения.

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Минтранс: на проект «Безопасные дороги» можно направлять 40 млрд руб.

Об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов

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