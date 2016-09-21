Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Армия   |     |   написать авторам

Новые ракетные комплексы в разы повысят мощность профильных соединений

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

Современные ракетные комплексы — носители высокоточного оружия большой дальности, выпускаемые оборонными предприятиями России, позволяют повысить боевую мощь ракетных соединений российской армии в 2–4 раза, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, поставка вооружения должна быть синхронизирована с комплектованием соединений личным составом, его переобучением на новые образцы техники и строительством необходимой инфраструктуры.

Написать комментарий
Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Новые ракетные комплексы в разы повысят мощность профильных соединений

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Владимир Комоедов

адмирал

Все мнения

Инфографика

Как танки изменились за 100 лет

Как танки изменились за 100 лет

Вся инфографика

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке