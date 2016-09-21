Новые ракетные комплексы в разы повысят мощность профильных соединений

Современные ракетные комплексы — носители высокоточного оружия большой дальности, выпускаемые оборонными предприятиями России, позволяют повысить боевую мощь ракетных соединений российской армии в 2–4 раза, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.



По его словам, поставка вооружения должна быть синхронизирована с комплектованием соединений личным составом, его переобучением на новые образцы техники и строительством необходимой инфраструктуры.