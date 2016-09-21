Ольга Голодец: безработицы в России нет

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила, что в России нет безработицы. По словам Голодец, уровень безработицы в России стабилен и на протяжении долгого времени не превышает 1 млн человек.

«Ситуация с безработицей в России стабильна, она не превышает 1 млн человек уже долгое время», — заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец.

«У нас совершенно особая ситуация: у нас нет безработицы», — добавила вице-премьер. Голодец отметила, что Россия в условиях кризиса не вошла в ситуацию, когда число безработных граждан превышает число вакансий.

«В условиях жесточайшего кризиса мы ни разу не вышли в ситуацию, когда число безработных превысило число вакансий, вот оно у нас стабильно держится на уровне миллиона, и оборот по трудоустройству у нас составляет в год около 4 млн человек — то есть люди увольняются и нанимаются», — заявила Голодец.

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