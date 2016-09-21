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В Польше обнаружили крупнейшую в мире нелегальную фабрику «Виагры»

Были изъяты 100 тыс. таблеток от эректильной дисфункции и 430 тыс. ампул со стероидами на сумму €3,95 млн

Польская полиция в ходе рейда на севере страны ликвидировала, как считают специалисты, крупнейшую в мире нелегальную лабораторию по производству поддельных лекарств типа «Виагра» и стероидов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Это была самая крупная в мире фабрика по производству препаратов против импотенции, согласно данным представителей четырех компаний, препараты которых были подделаны», — приводит агентство слова представителя полиции Агнешки Хамелюц.

По ее словам, были изъяты 100 тыс. таблеток от эректильной дисфункции и 430 тыс. ампул со стероидами на сумму €3,95 млн. Рейд проводился в Быгдоще. Задержаны 14 подозреваемых. Полиция считает, что подозреваемые выручили миллионы евро, продавая препараты через интернет.

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

В Польше обнаружили крупнейшую в мире нелегальную фабрику «Виагры»

Были изъяты 100 тыс. таблеток от эректильной дисфункции и 430 тыс. ампул со стероидами на сумму €3,95 млн

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