В Польше обнаружили крупнейшую в мире нелегальную фабрику «Виагры»

Были изъяты 100 тыс. таблеток от эректильной дисфункции и 430 тыс. ампул со стероидами на сумму €3,95 млн
Польская полиция в ходе рейда на севере страны ликвидировала, как считают специалисты, крупнейшую в мире нелегальную лабораторию по производству поддельных лекарств типа «Виагра» и стероидов. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Это была самая крупная в мире фабрика по производству препаратов против импотенции, согласно данным представителей четырех компаний, препараты которых были подделаны», — приводит агентство слова представителя полиции Агнешки Хамелюц.
По ее словам, были изъяты 100 тыс. таблеток от эректильной дисфункции и 430 тыс. ампул со стероидами на сумму €3,95 млн. Рейд проводился в Быгдоще. Задержаны 14 подозреваемых. Полиция считает, что подозреваемые выручили миллионы евро, продавая препараты через интернет.
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