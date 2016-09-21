Глава Нацразведки США обвинил Россию в кибератаках

Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер обвинил Россию в кибератаках на серверы Демократической партии. Цель проведенных кибератак ему не ясна, уточнил Клэппер, как и непонятно их возможное влияние на выборы президента США.

Россия проводит подобные операции с 1960-х годов, добавил глава американской разведки.

Как передает Life со ссылкой на The Wall Street Journal, имена организаторов кибератак Клэппер привести не смог. Глава Национальной разведки США не предоставил и подтверждения своих слов.

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