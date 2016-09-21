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Казань выбилась в лидеры конкурса на символы для новых купюр

Всероссийская кампания по выбору изображений для купюр номиналом 200 и 2 тыс. рублей стартовала 28 июня

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Казань вышла в лидеры в конкурсе на символы для новых банкнот номиналом 200 и 2 тыс. рублей. За кремль и Казанский федеральный университет уже проголосовало более 157 тыс. человек. 

Менее чем за сутки столица Татарстана обогнала основного лидера — Севастополь, пишет ProKazan.ru.

Напомним, во втором этапе отбора символов для новых купюр участвуют 76 объектов, преодолевших пятитысячный порог. 

Как ранее писали «Известия», всероссийская кампания по выбору изображений для купюр номиналом 200 и 2 тыс. рублей стартовала 28 июня. Для проведения конкурса был создан специальный сайт «Твоя-Россия.рф».

Отбор символов на новые купюры завершится 7 октября 2016 года. Тогда и определятся города, чьи символы будут изображены на новых банкнотах номиналом 200 и 2 тыс. рублей. 

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Казань выбилась в лидеры конкурса на символы для новых купюр

Казань выбилась в лидеры конкурса на символы для новых купюрВсероссийская кампания по выбору изображений для купюр номиналом 200 и 2 тыс. рублей стартовала 28 июня

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Александр Беленький

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