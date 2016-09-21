Казань выбилась в лидеры конкурса на символы для новых купюр

Казань вышла в лидеры в конкурсе на символы для новых банкнот номиналом 200 и 2 тыс. рублей. За кремль и Казанский федеральный университет уже проголосовало более 157 тыс. человек.

Менее чем за сутки столица Татарстана обогнала основного лидера — Севастополь, пишет ProKazan.ru.

Напомним, во втором этапе отбора символов для новых купюр участвуют 76 объектов, преодолевших пятитысячный порог.

Как ранее писали «Известия», всероссийская кампания по выбору изображений для купюр номиналом 200 и 2 тыс. рублей стартовала 28 июня. Для проведения конкурса был создан специальный сайт «Твоя-Россия.рф».



Отбор символов на новые купюры завершится 7 октября 2016 года. Тогда и определятся города, чьи символы будут изображены на новых банкнотах номиналом 200 и 2 тыс. рублей.