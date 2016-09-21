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Пожар на территории бывшего завода «Серп и молот» потушен

Площадь возгорания составила 100 кв. м

Пожар, произошедший в среду в недействующем производственном здании на территории бывшего завода «Серп и молот» на востоке Москвы, потушен. Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС РФ.

В тушении пожара принимали участие сотрудники МЧС.

«Пожар отходов горюче-смазочных материалов, загоревшихся в подвале недействующего производственного здания бывшего завода на шоссе Энтузиастов ликвидирован. Причина возгорания устанавливается», — передает ТАСС сообщение дежурного офицера.

Площадь пожара составила 100 кв. м, пострадавших нет.

Ранее Дни.Ру сообщали, что к тушению пожара на территории бывшего завода привлечены 60 человек и 19 единиц техники.

Сообщалось, что площадь пожара составила около 200 кв. м, а возгорание произошло в подвале бывшего цеха завода «Серп и Молот».

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Пожар на территории бывшего завода «Серп и молот» потушен

Площадь возгорания составила 100 кв. м

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